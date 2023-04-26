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Путін хоче дотерпіти до виборів у США. Чому для нього це важливо

glavcom.ua
Джозеф Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін
фото з відкритих джерел

В Кремлі «розіб'ються», щоб отримати для себе більш комфортного кандидата

Байден заявив, що балотуватиметься знову. Всі можливі політологи терміново розібрали його шанси «на кісточки» – від значного віку до невисоких рейтингів. Для нас це паралельно. Путін спробує «дотягнути» до американських виборів у сподіванні домовитися з наступним президентом. В Кремлі «розіб'ються», щоб отримати для себе більш комфортного кандидата. В ідеалі – Трампа.

З Байденом домовлятися буде надзвичайно складно, він вклав дуже багато в Україну і наш успіх. Але водночас йому буде критично важливо його показати – не процес, а саме результат. Той, що сподобається американцям і не буде приводом для критики – до початку активної фази кампанії.

В будь-якому зі сценаріїв вплив американських виборів, хочемо ми цього чи не хочемо, на перебіг нашої війни з РФ буде визначальним і зворотній відлік починається. А за перебігом кампанії в Україні слідкуватимуть, як за своїми виборами. Ну майже.

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Джерело
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Теги: Джозеф Байден путін вибори у США

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