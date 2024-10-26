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Субсидії на оренду житла для переселенців: Мінсоцполітики пояснило, хто може скористатися пільгою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Субсидії на оренду житла для переселенців: Мінсоцполітики пояснило, хто може скористатися пільгою
Новий вид пільг спершу діятиме у дев’яти регіонах, де є найбільша сконцентрованість внутрішньо переміщених осіб
фото з відкритих джерел

Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів

Уряд ухвалив постанову про запровадження нового інструменту підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидії на оренду житла. Перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак пояснила, як діятиме пільга та хто матиме на неї право.

«Субсидія на оренду житла для ВПО діятиме за принципом житлово-комунальних субсидій, які наразі  є одним з найбільш ефективних інструментів підтримки родин. Субсидія на оренду буде враховувати ціни на оренду в конкретному населеному пункті, кількість членів родини, і, відповідно, мінімально необхідну для них площу житла, а також рівень доходу родини», – пояснила Дарина Марчак.

Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. А для родин з низьким доходом цей відсоток платежу може бути суттєво нижчий.

«Наразі ухвалено відповідний нормативний акт, а ми маємо реалізувати його технічно. Вже з середини січня розраховуємо, що почнемо надавати ВПО субсидії на оренду. Важливо, що ми робимо інструмент одразу цифровим, звернутися за субсидією можна буде через сайт ПФУ, максимальну кількість інформації Фонд збиратиме сам, через державні інформаційні реєстри», – запевнила заступниця міністра.

Аби ВПО, які орендують житло, мали передбачуваність і захист від різких змін умов у наданні оренди, субсидія на оренду призначатиметься за умови наявності орендного договору. Типовий договір на оренду можна буде отримати і підписати, заповнивши відповідні поля, у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн, на сайті ПФУ.

«Для того, щоб стимулювати орендодавців укладати офіційні договори про найм житла з родинами ВПО, держава буде компенсовувати для орендодавця вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди (у сумі, пропорційній розміру субсидії)», – запевнила Дарина Марчак.

Новий вид пільг спершу діятиме у дев’яти регіонах, де є найбільша сконцентрованість внутрішньо переміщених осіб: Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, та Донецька області.

Після пілотування Мінсоцполітики планує поширити цей інструмент на всі регіони країни.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла, який буде реалізовуватися протягом двох років.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. За словами Шуляк, держава не впоралася із політикою підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як пояснює нардепка, державна іпотечна програма єОселя нібито недоступна для ВПО, і «лише одиниці змогли нею скористатися». Депутатка додала, що варто змінити підхід до питання ВПО, аби Україна не отримала частину суспільства, яка «буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними». 

До слова, з 1 вересня українським переселенцям почали нараховувати грошову допомогу по-новому – з урахуванням їхнього майнового стану.

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Теги: Олена Шуляк пільга окуповані території житло держава Миколаїв партії переселенці субсидія

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