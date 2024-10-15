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Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Основні новини за ніч 15 жовтня
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся одразу поблизу кількох населених пунктів на Сході України

Окупаційні війська просуваються на Сході України, а в Курській області росіяни наступають у фланг ЗСУ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 вересня, щоб ви були в курсі подій:

Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків), а також відбили позиції в ЗСУ в Курській області. Про це повідомляють у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Аналітики DeepState повідомили, що росіяни мали успіх у просуванні в таких населених пунктах, як: Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку. Російські загарбники продовжують тиснути на Сили оборони на сході нашої держави. 

Україна в Лізі націй не змогла переграти Чехію

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

14 жовтня 2024 року футбольна збірна України зіграла внічию з Чехією в матчі Ліги націй УЄФА (група B). Гра відбулася на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Чехія вийшла вперед завдяки голу Лукаша Черва на 18-й хвилині. Проте Україна зуміла вирівняти рахунок у другому таймі завдяки голу Артема Довбика на 51-й хвилині​.

Росіяни б'ють по зернових коридорах, щоб переконати Захід в неспроможності ЗСУ захистити судна 

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України захистити коридор. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками ISW, напередодні російські війська вже вчетверте з 5 жовтня атакували цивільні судна, які знаходилися в українських портах. Аналітики Інституту вважають, що ці удари є частиною російської кампанії, спрямованої на завдання шкоди портовим зонам, щоб зірвати український зерновий коридор, послабити міжнародну підтримку України та змусити її вступити в передчасні переговори.

НАТО не боїться Росії та надаватиме допомогу Києву і надалі – генсек Рютте

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

НАТО не можуть залякати російські погрози. Альянс стійкий у своїй підтримці України та буде і надалі надавати допомогу Києву, щоб Україна могла протистояти військовій агресії ворога. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

Агентство повідомляє, що генеральний секретар висловив ці слова в понеділок, виступаючи на американській військовій базі Клей, де розташована штаб-квартира нової місії під назвою «Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовці кадрів для України» (NSATU). Ця місія поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні.

 

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Теги: Польща Чехія Збірна України обстріл Україна квартира росіяни Марк Рютте

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