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На Київщині внаслідок атаки БПЛА поранено чотири людини (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині внаслідок атаки БПЛА поранено чотири людини (оновлено)
Окупанти атакували Київську область і Київ дронами
фото: МВС України

Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні

Уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

«Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждали чотири людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різного ступеня. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення», – ідеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждали водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків
Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждали водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків
фото: МВС України

За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

Згодом у поліції уточнили, що серед постраждалих: 52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба, у 45 та 57-річного — поранення правої ноги, ще один чоловік зазнав множинних ушкоджень усього тіла. Потерпілих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

На Київщині внаслідок атаки БПЛА поранено чотири людини (оновлено) фото 1

Зазначимо, що у Києві повітряна тривога тривала понад 9 годин. У Київській області небезпека триває. 

На Київщині внаслідок атаки БПЛА поранено чотири людини (оновлено) фото 2

Також сталося займання трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста.  Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

Теги: окупанти Київщина поранення

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