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Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів Сирії та Іраку після теракту в Анкарі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів Сирії та Іраку після теракту в Анкарі
Теракт у Туреччині
фото з відкритих джерел

Після терактів у Анкарі турецька авіація вдарила у відповідь

Турецькі збройні сили здійснили удари по об'єктах Робітничої партії Курдистану (РПК), що знаходяться на півночі Іраку та Північної Сирії. Операція була проведена після атаки, що сталася 23 жовтня на офіс аерокосмічної компанії TUSAŞ в турецькій провінції Анкара. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

У заяві Міністерства оборони Туреччини зазначено, що авіаудари по «терористичних об'єктах на півночі Іраку та Сирії» були здійснені з метою зупинити атаки на населення та сили безпеки країни шляхом ліквідації PKK/KCK та інших терористичних угруповань.

Крім того, турецьке відомство додало, що операція мала на меті гарантувати безпеку державних кордонів. За інформацією Туреччини, було «успішно знищено» 32 об'єкти, які належали терористичним угрупованням.

Також повідомляється, що під час операції «вдалося нейтралізувати велику кількість терористів», використовуючи переважно вітчизняні боєприпаси. У заяві підкреслюється, що було вжито всіх можливих заходів для уникнення шкоди цивільним, а також для збереження історичних, культурних об'єктів і довкілля.

Теракт на TUSAŞ в Туреччині

Нагадаємо, що 23 жовтня в турецькій провінції Анкара стався теракт на підприємстві TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı). За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибух прогримів біля входу до об'єкта, після чого пролунали постріли.

TUSAŞ є найбільшим виробником авіаційної техніки в Туреччині, який займається виробництвом навчальних літаків, бойових і цивільних вертольотів, а також працює над першим турецьким винищувачем KAAN.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая пізніше повідомив, що внаслідок теракту загинули п'ятеро осіб, а 22 отримали поранення. Двоє нападників були ліквідовані. Єрлікая також заявив, що нападники, найімовірніше, були членами забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК).

Пізніше глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим та родинам загиблих унаслідок терористичного акту в Анкарі.

 

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Теги: вибух теракт авіація партії Анкара боєприпаси населення поранення Андрій Сибіга

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