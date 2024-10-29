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Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
Київ з цінами на первинному ринку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу
фото з відкритих джерел

Найбільший ріст цін на первинну нерухомість за шість місяців показав Ужгород – 13%

Львів, Київ та Ужгород очолюють список міст, у яких найдорожче первинне житло. Наприкінці списку перебувають Суми та Запоріжжя. Про це свідчать дані досліджень агентства нерухомості ЛУН.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення первинний ринок нерухомості переживав найбільш турбулентні часи. Головними проблемами були обстріли, складнощі з логістикою, здорожчання матеріалів, брак робочих кадрів, складна економічна ситуація. 

Тим не менш, первинне житло за останні пів року майже в кожному регіоні України зросло в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора раза.

Найдорожчим містом у країні для первинного ринку залишається Львів. Більше того, за останні пів року вартість квадратного метра там зросла на 6%, і сьогодні в середньому становить 57 тис. грн за квадратний метр.

Новобудови Львова
Новобудови Львова
фото з відкритих джерел

Найбільший ріст цін за шість місяців показав Ужгород – 13%. Вартість квадратного метра «первинки» тут становить 49 тис. грн, і таким чином найменший обласний центр в Україні – Ужгород – на третьому місці за вартістю житла в країні. Станом на зараз у місті в продажу 71 черга житлових комплексів, тоді як у Києві 341. За даними міського голови, за час війни чисельність населення в Ужгороді збільшилася на 35%. Власне, це і є причиною будівельного буму та різкого збільшення ціни на «первинці».

Київ з цінами на первинному ринку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу, поступившись Львову. Медіанна вартість квадратного метра тут складає 54 тис. грн.

Будівництво у Києві
Будівництво у Києві
фото з відкритих джерел

Ціни в Дніпрі також зросли на 6% за 6 місяців. Дніпро все ще залишається містом-хабом для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових регіонів. У середньому квадратний метр на первинці тут становить 45 тис. грн.

А ось інші міста, наближені до лінії фронту, дешевшають. Ймовірна причина цього – гірша економічна ситуація в регіоні, менша кількість робочих місць, що робить їх менш привабливими як для релокації, так і для інтенсивного будівництва нового житла. Наприклад, вартість первинки в Запоріжжі знизилася на 11% за останні 6 місяців і становить 26 тис. грн за квадратний метр, що майже вдвічі менше, ніж в Ужгороді і однаково з ціною в Сумах. 

Отже, рейтинг міст за ціною на первинному ринку у жовтні 2024 року має такий вигляд:

  1. Львів – 57 000 грн (+6%);
  2. Київ – 54 000 грн (+10%);
  3. Ужгород – 49 000 грн (+13%);
  4. Дніпро – 45 000 грн (+6%);
  5. Вінниця – 41 000 грн (+11%);
  6. Кропивницький – 41 000 грн (-6%);
  7. Одеса – 40 000 грн (+5%);
  8. Чернівці – 40 000 грн (+8%);
  9. Полтава – 34 000 грн (+3%);
  10. Івано-Франківськ – 34 000 грн (+10%);
  11. Рівне – 37 000 грн (+12%);
  12. Луцьк – 37 000 грн (+11%);
  13. Житомир – 30 000 грн (+4%);
  14. Черкаси – 30 000 грн (+9%);
  15. Харків – 29 000 грн (+4%);
  16. Тернопіль – 29 000 грн (+4%);
  17. Чернігів – 29 000 грн (+1%);
  18. Миколаїв – 28 000 грн (+4%);
  19. Хмельницький – 27 000 грн (+7%);
  20. Суми – 26 000 грн (без змін);
  21. Запоріжжя – 26 000 грн (-11%).

Нагадаємо, ринок оренди житла в столиці продемонстрував значне зростання протягом останнього року. За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.

Згідно з даними дослідження якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 грн, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 грн. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.

До слова, у Києві на вторинному ринку можна придбати квартиру без ремонту в середньому за $36 100$. За житло із ремонтом доведеться викласти до $40 тис.

Як зазначається, в Києві в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру – 51 день, від моменту опублікованого оголошення до продажу. У липні це було 52 дні, на початку року 63 дні, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 35 днів.

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Теги: будівництво нерухомість Запоріжжя Дніпро Львів ринок рейтинг Миколаїв житло населення черга Ужгород

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