Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
Найбільший ріст цін на первинну нерухомість за шість місяців показав Ужгород – 13%
Львів, Київ та Ужгород очолюють список міст, у яких найдорожче первинне житло. Наприкінці списку перебувають Суми та Запоріжжя. Про це свідчать дані досліджень агентства нерухомості ЛУН.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення первинний ринок нерухомості переживав найбільш турбулентні часи. Головними проблемами були обстріли, складнощі з логістикою, здорожчання матеріалів, брак робочих кадрів, складна економічна ситуація.
Тим не менш, первинне житло за останні пів року майже в кожному регіоні України зросло в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора раза.
Найдорожчим містом у країні для первинного ринку залишається Львів. Більше того, за останні пів року вартість квадратного метра там зросла на 6%, і сьогодні в середньому становить 57 тис. грн за квадратний метр.
Найбільший ріст цін за шість місяців показав Ужгород – 13%. Вартість квадратного метра «первинки» тут становить 49 тис. грн, і таким чином найменший обласний центр в Україні – Ужгород – на третьому місці за вартістю житла в країні. Станом на зараз у місті в продажу 71 черга житлових комплексів, тоді як у Києві 341. За даними міського голови, за час війни чисельність населення в Ужгороді збільшилася на 35%. Власне, це і є причиною будівельного буму та різкого збільшення ціни на «первинці».
Київ з цінами на первинному ринку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу, поступившись Львову. Медіанна вартість квадратного метра тут складає 54 тис. грн.
Ціни в Дніпрі також зросли на 6% за 6 місяців. Дніпро все ще залишається містом-хабом для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових регіонів. У середньому квадратний метр на первинці тут становить 45 тис. грн.
А ось інші міста, наближені до лінії фронту, дешевшають. Ймовірна причина цього – гірша економічна ситуація в регіоні, менша кількість робочих місць, що робить їх менш привабливими як для релокації, так і для інтенсивного будівництва нового житла. Наприклад, вартість первинки в Запоріжжі знизилася на 11% за останні 6 місяців і становить 26 тис. грн за квадратний метр, що майже вдвічі менше, ніж в Ужгороді і однаково з ціною в Сумах.
Отже, рейтинг міст за ціною на первинному ринку у жовтні 2024 року має такий вигляд:
- Львів – 57 000 грн (+6%);
- Київ – 54 000 грн (+10%);
- Ужгород – 49 000 грн (+13%);
- Дніпро – 45 000 грн (+6%);
- Вінниця – 41 000 грн (+11%);
- Кропивницький – 41 000 грн (-6%);
- Одеса – 40 000 грн (+5%);
- Чернівці – 40 000 грн (+8%);
- Полтава – 34 000 грн (+3%);
- Івано-Франківськ – 34 000 грн (+10%);
- Рівне – 37 000 грн (+12%);
- Луцьк – 37 000 грн (+11%);
- Житомир – 30 000 грн (+4%);
- Черкаси – 30 000 грн (+9%);
- Харків – 29 000 грн (+4%);
- Тернопіль – 29 000 грн (+4%);
- Чернігів – 29 000 грн (+1%);
- Миколаїв – 28 000 грн (+4%);
- Хмельницький – 27 000 грн (+7%);
- Суми – 26 000 грн (без змін);
- Запоріжжя – 26 000 грн (-11%).
Нагадаємо, ринок оренди житла в столиці продемонстрував значне зростання протягом останнього року. За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.
Згідно з даними дослідження якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 грн, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 грн. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.
До слова, у Києві на вторинному ринку можна придбати квартиру без ремонту в середньому за $36 100$. За житло із ремонтом доведеться викласти до $40 тис.
Як зазначається, в Києві в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру – 51 день, від моменту опублікованого оголошення до продажу. У липні це було 52 дні, на початку року 63 дні, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 35 днів.
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