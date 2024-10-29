Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін

Київ з цінами на первинному ринку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу

Найбільший ріст цін на первинну нерухомість за шість місяців показав Ужгород – 13%

Львів, Київ та Ужгород очолюють список міст, у яких найдорожче первинне житло. Наприкінці списку перебувають Суми та Запоріжжя. Про це свідчать дані досліджень агентства нерухомості ЛУН.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення первинний ринок нерухомості переживав найбільш турбулентні часи. Головними проблемами були обстріли, складнощі з логістикою, здорожчання матеріалів, брак робочих кадрів, складна економічна ситуація.

Тим не менш, первинне житло за останні пів року майже в кожному регіоні України зросло в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора раза.

Найдорожчим містом у країні для первинного ринку залишається Львів. Більше того, за останні пів року вартість квадратного метра там зросла на 6%, і сьогодні в середньому становить 57 тис. грн за квадратний метр.

Новобудови Львова фото з відкритих джерел

Найбільший ріст цін за шість місяців показав Ужгород – 13%. Вартість квадратного метра «первинки» тут становить 49 тис. грн, і таким чином найменший обласний центр в Україні – Ужгород – на третьому місці за вартістю житла в країні. Станом на зараз у місті в продажу 71 черга житлових комплексів, тоді як у Києві 341. За даними міського голови, за час війни чисельність населення в Ужгороді збільшилася на 35%. Власне, це і є причиною будівельного буму та різкого збільшення ціни на «первинці».

Київ з цінами на первинному ринку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу, поступившись Львову. Медіанна вартість квадратного метра тут складає 54 тис. грн.

Будівництво у Києві фото з відкритих джерел

Ціни в Дніпрі також зросли на 6% за 6 місяців. Дніпро все ще залишається містом-хабом для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових регіонів. У середньому квадратний метр на первинці тут становить 45 тис. грн.

А ось інші міста, наближені до лінії фронту, дешевшають. Ймовірна причина цього – гірша економічна ситуація в регіоні, менша кількість робочих місць, що робить їх менш привабливими як для релокації, так і для інтенсивного будівництва нового житла. Наприклад, вартість первинки в Запоріжжі знизилася на 11% за останні 6 місяців і становить 26 тис. грн за квадратний метр, що майже вдвічі менше, ніж в Ужгороді і однаково з ціною в Сумах.

Отже, рейтинг міст за ціною на первинному ринку у жовтні 2024 року має такий вигляд:

Львів – 57 000 грн (+6%); Київ – 54 000 грн (+10%); Ужгород – 49 000 грн (+13%); Дніпро – 45 000 грн (+6%); Вінниця – 41 000 грн (+11%); Кропивницький – 41 000 грн (-6%); Одеса – 40 000 грн (+5%); Чернівці – 40 000 грн (+8%); Полтава – 34 000 грн (+3%); Івано-Франківськ – 34 000 грн (+10%); Рівне – 37 000 грн (+12%); Луцьк – 37 000 грн (+11%); Житомир – 30 000 грн (+4%); Черкаси – 30 000 грн (+9%); Харків – 29 000 грн (+4%); Тернопіль – 29 000 грн (+4%); Чернігів – 29 000 грн (+1%); Миколаїв – 28 000 грн (+4%); Хмельницький – 27 000 грн (+7%); Суми – 26 000 грн (без змін); Запоріжжя – 26 000 грн (-11%).

Нагадаємо, ринок оренди житла в столиці продемонстрував значне зростання протягом останнього року. За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.

Згідно з даними дослідження якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 грн, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 грн. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.

До слова, у Києві на вторинному ринку можна придбати квартиру без ремонту в середньому за $36 100$. За житло із ремонтом доведеться викласти до $40 тис.

Як зазначається, в Києві в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру – 51 день, від моменту опублікованого оголошення до продажу. У липні це було 52 дні, на початку року 63 дні, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 35 днів.