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Залужний планує захист дисертації в Одеській юридичній академії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Залужний планує захист дисертації в Одеській юридичній академії
Після захисту наукової роботи генерал отримає ступінь «доктора філософії»
фото: CinC_AFU/Twitter

Тема дисертації головнокомандувача ЗСУ засекречена

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує захист кандидатської дисертації у Національному університеті «Одеська юридична академія». Подробиці оприлюднено на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Після успішного захисту Залужний отримає ступінь «доктора філософії». Тема дисертації: «Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, відповідають статті 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом ЦУ СБУ від 23.12.2020 р. № 383 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 14.01.2021 р. № 52/35674».

Залужний планує захист дисертації в Одеській юридичній академії фото 1

Ключовими словами у науковій роботі вказані «дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ».

Разову раду під керівництвом доктора наук Дмитра Цехана щодо захисту дисертації було утворено 11 вересня цього року, останню інформацію щодо її складу оприлюднено 3 жовтня.

Варто додати, що Валерій Залужний у 1997 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ із відзнакою. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, яку закінчив у 2007 році із золотою медаллю.

У 2014 році закінчив Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського – як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. Упродовж 2019-2020 років навчався на магістерській програмі з міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, який відправив свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз, пообіцяв публічно оприлюднити всі результати перевірки, щойно отримає висновок, а також анонсував, які реформи чекають МОН.

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Теги: освіта Валерій Залужний університет

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