Дізнався про відставку зі ЗМІ. Екскомандувач ССО шокований своїм звільненням

Хоренко відмовився відповідати на запитання, чи мав він якийсь конфлікт з Офісом президента чи з кимось із командування

За словами Хоренка, головнокомандувач Валерій Залужний не зміг пояснити причину його звільнення

Віктор Хоренко, якого 3 листопада звільнили з посади командувача Сил спеціальних операцій, заявив, що про свою відставку дізнався з медіа. Мовляв, головнокомандувач Валерій Залужний також не зміг пояснити причину цього. Про це Хоренко заявив в ефірі ток-шоу Української правди.

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«Причини особисто не знаю. Дізнався про це зі ЗМІ. Спілкувався також з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг», – сказав військовий.

За словами Хоренка, головнокомандувач мав робити відповідне подання, але сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив.

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«Не розумію, що сталося», – резюмував колишній командувач ССО.

Хоренко сказав, що Залужний викликав його і запитував, чи знає Хоренко, у чому причина звільнення. Генерал-майор відповів заперечно.

На уточнювальне запитання ведучого, чи головнокомандувач сам не знав про відставку, Хоренко відповів: «Ну, виходить, що так». За словами офіцера, від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

Стосовно подальшої своєї долі Хоренко також не знає. Він лише запевнив, що «робитиме все для перемоги України».

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Водночас Хоренко відмовився відповідати на запитання, чи мав він якийсь конфлікт з Офісом президента чи з кимось із командування, сказавши: «Нехай визначені особи дадуть на це відповідь».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента. Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

Як зазначив Зеленський, глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До слова, новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях.