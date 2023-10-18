Залужний відреагував на перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві

Повітрофлотський проспект в Києві можуть перейменувати на проспект Повітряних сил

Спочатку Повітрофлотському проспекту пропонували дати назву Європейського Союзу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил. Про це повідомив історик Олександр Алфьоров.

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«З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил Збройних сил України, виявлених під час державного суверенітету, вважаю за доцільне підтримати ініціативу щодо перейменування Повітрофлотського проспекту у місті Києві на проспект Повітряних сил», – йдеться в листі головнокомандувача.

Альфьоров назвав дуже важливою чітку і однозначну позицію військового командування.

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Нагадаємо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

У ЗСУ підтримали ідею назвати київський проспект на честь Повітряних Сил.

Спочатку Повітрофлотському проспекту пропонували дати назву Європейського Союзу.

Перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Євросоюзу було ідеєю партії «Європейська солідарність». Опоненти партії Порошенка обурювались тим, що це насправді спроба закарбувати на карті столиці назву політичної сили, яка й висувала цю ідею. Перед цим «Європейська солідарність» також наполегливо блокувала перейменування вулиці Московської в Києві на вулицю Князів Острозьких. Тоді партія теж вимагала назвати вулицю, на якій розташований її офіс, на честь ЄС.

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Голосування у додатку «Київ Цифровий» засвідчило: 38% киян проголосували за Повітрянофлотський, 30% – за ЄС. Проте, як повідомляв Рух «Чесно», «Європейська солідарність» навесні намагалися вплинути на результати голосування у «Київ Цифровий» – запустили рекламу на всю країну, мобілізували партійні осередки. За перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект ЄС голосувала рекордна кількість іногородніх, 79%. Переміг все одно інший варіант – Повітрянофлотський проспект.