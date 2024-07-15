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Замість великих дронів, на полі бою будуть використовуватися мікродрони розміром з комаху

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Замість великих дронів, на полі бою будуть використовуватися мікродрони розміром з комаху
Сучасні військові дрони вже починають змінювати тактику боїв
Фото з відкритих джерел

Замість великих і помітних дронів, на полі бою будуть використовуватися мікродрони розміром з комаху

Війни майбутнього будуть кардинально відрізнятися від сучасних. Мініатюрні дрони розміром з комаху замінять великі безпілотники й стануть головною зброєю на полі бою. Ці мікродрони зможуть нейтралізувати або навіть вбивати супротивників за допомогою отрути, а кібератаки здійснюватимуться цілими роями, доставлятимуть на позиції ворога артилерійськими снарядами або ракетами. Про це політичний аналітик, політтехнолог, ексзаступник керівника пресслужби Президента України та колишній інженер – конструктор КБ «Південне» Олександр Кочетков написав для медіа Фокус.

«А от стратегічний розвиток подібних дронів, радше за все, буде йти зворотним шляхом, що давно передбачили письменники – фантасти – шляхом максимальної мініатюризації. Тобто, бойовий дрон буде зменшуватися до розмірів комахи, кусючої бджоли. Менша доза отрути – ворожого бійця паралізовано, тобто, знешкоджено на певний час. Більша доза – ворожого бійця вбито», – зазначив Кочетков. 

Управління роями мікродронів буде здійснюватися штучним інтелектом, що взаємодіє з оператором-людиною. Автономність дронів зробить електронну боротьбу проти них неефективною, а єдиним надійним захистом стануть герметичні бункери, бойові машини або дорогі скафандри з екзоскелетами.Це призведе до зникнення традиційної піхоти з поля бою, а війни будуть вестися за допомогою нових технологій. Алгоритми штучного інтелекту, що керують роями дронів, стануть найсекретнішою військовою технологією. Розвиток дронів і штучного інтелекту вже зараз є стратегічним пріоритетом для багатьох країн. Україні також необхідно активно працювати над цими технологіями, щоб бути готовою до викликів майбутніх війн.
 
 Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Крім того, у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.

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Теги: пожежа обстріл машини влада бджоли

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