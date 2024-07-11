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Приведи друга на війну: влада платитиме росіянам за залучення людей до служби

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Приведи друга на війну: влада платитиме росіянам за залучення людей до служби
«Акцію» активно рекламують росЗМІ та сайти районних газет та адміністрацій
фото з відкритих джерел

«Залучати» до служби в РФ можна будь кого, окрім засуджених або тих, хто під слідством

На початку липня влада Республіки Татарстан у Росії оголосила про незвичайну «акцію»: мешканцям пообіцяли платити по 50 тис. рублів кожному, хто вмовить іншого підписати контракт із Міноборони РФ та вирушити на війну. Інформація про це з'явилася на спеціальному сайті, де вербують росіян у контрактники.

Однак через декілька днів сума за «запрошення друзів» змінилася на 100 тисяч рублів.

Повідомляється, що гроші нібито виплатять кожному, хто приведе у військову частину кандидата на контрактну службу. Не можна залучати лише засуджених та тих, хто під слідством.

«Акцію» активно рекламують росЗМІ та сайти районних газет та адміністрацій.

До слова, за неповні 6 місяців 2024 року Татарстан показав на 18% більше втрат у війні, ніж сумарно за 2022 та 2023 роки. Татарстан став четвертим регіоном (після Краснодара, Башкирії та Свердловської області), який, згідно з підрахунками, показав понад 2 тис. убитих. У середньому Татарстан показує 50 убитих на тиждень.

Також Російська Федерація у спробах збільшити чисельність окупаційного контингенту в Україні розпочала глобальну кампанію із вербування громадян інших держав. Про це йдеться на Facebook-сторінці постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

«Як повідомляють міжнародні ЗМІ, російська влада погрожувала не продовжити візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погоджуються піти до армії. Москва затримує іноземців з робочими візами та змушує їх обирати між депортацією чи призову в армію», – йдеться в публікації Кислиці.

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Теги: гроші Міноборони РФ слідство влада запрошення

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