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Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО
IRIS-T — ракета класу «повітря-повітря» малої дальності. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць
фото з відкритих джерел

Кирило Перетятько склав особистий рейтинг систем протиповітряної оборони

Найефективнішими системами протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні в Україні, є Patriot, Nasams та Iris-T. Про це розповів командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».

«Я навіть можу скласти свій особистий рейтинг систем протиповітряної оборони, які стоять у нас на озброєнні. Маю право це робити тому, що проходжу службу в зенітних ракетних військах та навчався на них, ми різними системами управляли. На перше місце поставлю Patriot, навіть старі модифікації. Patriot – це найефективніша система для своїх завдань, тобто насамперед для ураження балістичних ракет», – розповів Герой України.

На друге місце Кирило Перетятько ставить Nasams, а на третє – Iris-T. За його словами, Nasams за дальністю виявлення цілей та дальністю ураження поступається Iris-T, однак це «дуже гнучка система, яку можна цікаво використовувати, якщо нестандартно мислити».

Система Nasams відрізняється тим, що використовує ракету з радіолокаційною голівкою самонаведення
Система Nasams відрізняється тим, що використовує ракету з радіолокаційною голівкою самонаведення
фото: скрін з відео

«Зокрема, можна її пускові установки розтягувати на значну відстань одна від одної, адже зона ураження залежить від місцезнаходження пускових установок. У Nasams використовується ракета з радіолокаційною голівкою самонаведения. Це скорочує час на обстріл цілі та дозволяє виконати відбиття повітряного удару з різних напрямків та різних висот», – зазначив командир зенітного ракетного підрозділу.

За його словами, Nasams може використовувати інформацію від додаткових джерел радіолокаційної розвідки, як від ЗРК, так і від літаків – тобто знищити ціль, маючи про неї інформацію з різних джерел. Водночас комплекси С-300 та «Бук» цього робити не можуть, вони використовують лише власну інформацію від власних засобів розвідки, пояснив Кирило Перетятько.

Також Кирило Перетятько пояснив, чому «Кинджал» є найскладнішою ціллю для української ППО.

Нагадаємо, російська новітня зброя не здатна протистояти більш старим західним ракетам. Зокрема, це доводять українські удари по тимчасово окупованому Криму. 

До слова, Україна отримає нові системи протиповітряної оборони від партнерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Зокрема, Зеленський та Пісторіус відвідали 21-шу ракетну групу сил ППО Німеччини.

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Теги: обстріл рейтинг літак Герой України ракета системи ППО

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