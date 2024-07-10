Новий прем'єр Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору

Відразу після вступу на посаду прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв особисто проконтролювати стан оборонного сектора Британії

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що королівство має намір витрачати 2,5% ВВП на оборону, а також повідомив, що наступного тижня розпочнеться масштабна стратегічна ревізія оборонного сектору. Про це пише Reuters.

«Огляд визначить майбутню оборонну стратегію Великої Британії, необхідні можливості та намітить дорожню карту для досягнення 2,5% ВВП на оборону», – йдеться у повідомленні, опублікованому канцелярією Стармера.

«Коли ми стикаємося з численними погрозами всередині країни та за кордоном, ми повинні бути впевнені, що готові захистити себе. Ось чому я негайно наказав провести всебічну перевірку, яка забезпечить обороноздатність Великої Британії на майбутнє», – сказав Стармер.

Наголошується, що в огляді буде розглянуто характер загроз, з якими стикається Лондон, а також можливості, необхідні для їхнього усунення.

«Це включає формування наших збройних сил і їх готовність до ведення бойових дій, зміцнення наших оборонних партнерств, розробку нової стратегії оборонної промисловості, забезпечення нашого військового персоналу необхідними можливостями і навичками, а також проведення реформи закупівель», – уточнили в офісі прем'єр-міністра. Важливим елементом стратегічного оборонного огляду буде особлива увага до поглиблення оборонних зв'язків із країнами НАТО та іншими міжнародними партнерами.

«Прем'єр-міністр заявив, що наступного тижня він розпочне урядовий стратегічний огляд оборонного сектора, з урахуванням детальної виконаної підготовчої роботи міністра оборони Джона Хілі, який займатиметься оглядом», – у свою чергу йдеться на сайті уряду королівства.

За підсумками відповідного огляду влада країни становитиме дорожню карту підвищення видатків у військовій галузі та складуть «нову оборонно-промислову стратегію». У заяві наголошується, що Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні також закликає союзників збільшити оборонні витрати.

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