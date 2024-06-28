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В Ірані стартували позачергові вибори президента: що відомо про кандидатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Ірані стартували позачергові вибори президента: що відомо про кандидатів
Релігійний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкрив президентські вибори в Ірані
фото із відкритих джерел

В Ірані відкрилися виборчі дільниці на позачергових президентських виборах

Позачергові вибори розпочалися в Ірані після загибелі президента країни Ебрахіма Раїсі внаслідок авіакатастрофи у травні. Виборчі дільниці відкрилися у п'ятницю, 28 червня, о 8:00 (07:30 за Києвом). За посаду борються чотири кандидати, лише один із яких не належить до консервативного табору.

Після смерті президента Раїсі влада країни оголосила про проведення президентських виборів. Відповідно до іранської конституції, вони мають проводитися протягом 50 днів після заяви про смерть чи недієздатність президента. 

За посаду борються консерватори колишній МВС клерик Мостафа Пурмохаммаді, речник парламенту Мохаммад Багер Галібаф та представник верховного лідера Ірану у Вищій раді національної безпеки Саїд Джалілі. Реформаторів представляє член парламенту, колишній міністр охорони здоров'я та медичної освіти Ірану Масуд Пезешкіан.

Нагадаємо,зареєструватися для участі у виборах могли особи віком від 40 до 75 років, які мають як мінімум ступінь магістра.Реєстрація кандидатів закрилась 3 червня. З 4 по 10 червня Рада вартових конституції Ірану розглянула відповідність кожного, хто зареєструвався необхідним вимогам.

Нагадаємо, 19 травня гелікоптер президента країни Ібрахіма Раїсі розбився в горах на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном. На борту разом з іранським президентом перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем. Наразі обов'язки президента Ірану виконує Мохаммад Мохбер, який за Раїсі обіймав посаду першого віце-президента країни.

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Теги: міністр вибори Іран війна реєстрація влада

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