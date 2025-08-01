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Заступник Єрмака розʼяснив зміни щодо відпусток військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Заступник Єрмака розʼяснив зміни щодо відпусток військових
фото з відкритих джерел

Відтепер 15 днів щорічної відпустки є гарантованими для кожного військовослужбовця

Норма про додаткові 14 днів відпустки для військових існувала і раніше, однак була скасована після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

За словами Паліси, раніше в усіх було 30 днів відпустки. Підтриманий законопроєкт додав норму для учасників бойових дій на ще 14 днів відпустки на рік. Щодо гарантованих 15 днів відпустки на рік для військових, то раніше такої норми не було.

«Могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта – залежно від можливостей у підрозділі», – зазначив Паліса.

Також пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку. Також заступник Єрмака нагадав про наявність 10 днів відпустки за сімейними обставинами для військових та додаткових днів на дорогу до кожного виду відпустки.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що українські військові отримають додаткові 15 днів відпустки. Раніше Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18-24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

До слова, головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив про зміни у системі базової загальновійськової підготовки (БЗВП), наголошуючи на її пріоритетності для стійкості українських військ.

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Теги: відпустка військові Павло Паліса

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