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Сирський заявив про зміни у базовій загальній військовій підготовці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Сирський заявив про зміни у базовій загальній військовій підготовці
Сирський: Головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя
фото: Олександр Сирський

Олександр Сирський анонсував зміни у базовій військовій підготовці ЗСУ: Фокус на дронах, виживанні та безпеці

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив про зміни у системі базової загальновійськової підготовки (БЗВП), наголошуючи на її пріоритетності для стійкості українських військ. Про це він повідомив після щомісячної наради з питань підготовки особового складу, пише «Главком».

Тривалість курсу БЗВП тепер становить 51 добу відповідно до оновленої програми. До неї додано більше часу на навчання з протидії ударним дронам, вогневої та інженерної підготовки, а також навичок виживання в окопних умовах.

«Якість підготовки – основа стійкості наших військ, і цей напрям діяльності Збройних Сил має залишатися для нас пріоритетним», – підкреслив Сирський.

Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців після прибуття з навчальних центрів до бойових частин. Сучасна війна вимагає гнучкості та швидкого впровадження новацій, тому розгортатиметься підвищення кваліфікації військовослужбовців, зокрема на легкому автотранспорті.

Під час наради обговорили стан підготовки інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та можливості навчання українських інструкторів на території країн-партнерів.

Окремий акцент головнокомандувач зробив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах, адже «у зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна». Він наголосив, що навчальний процес має бути максимально переведений під землю, а реакція на сигнали повітряної тривоги та появу розвідувальних безпілотників має бути миттєвою.

Сирський також повідомив про триваючу роботу зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним Силам сприяє благодійний фонд «Повернись живим». Цей приклад партнерства громадянського суспільства та армії, за його словами, варто розвивати та масштабувати. Таким чином уже профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК та РЕБ.

«Головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна», – підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що тримає на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. За його словами, один із таких – Запорізький.

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Теги: Олександр Сирський військові війна ЗСУ

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