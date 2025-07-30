Уряд ухвалив рішення про розширення програми «Контракт 18-24»

Усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на рік

Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Цей напрям має особливі умови. Головна – це чіткий термін служби: два роки. Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу», – пояснив він.

Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%. Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24».

«Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку. Разом будуємо силу, яка зупинить Росію і принесе довготривалий мир», – зазначив Денис Шмигаль.

«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років. Програма пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

Нагадаємо, «Контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд підготував розширення програми «Контракт 18-24».

До слова, кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «контракт 18-24», збільшено з 16 до 24.