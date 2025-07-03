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Європа таємно готується до скорочення військової присутності США – Euractiv

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Європа таємно готується до скорочення військової присутності США – Euractiv
фото: Alfredas Pliadis/Lithuanian Ministry of National Defense via AP

Euractiv: Європейські союзники НАТО починають готуватися до «переосмислення» позиції американських військ 

Європейські союзники по НАТО розпочали непублічне приготування до того, як Альянс має вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті. Про це пише «Главком» із посиланням на Euractiv.

Європейські союзники переконані, що президент США Дональд Трамп скоротить кількість військ, розгорнутих у Європі – а їх зараз близько 80 тис. – і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.

Тому військові планувальники НАТО обговорюють три ключові питання: скільки американських військових буде виведено, наскільки різким буде висновок і чи здатні європейські сили замінити виведені американські збройні сили.

«Питання не в тому, чи буде виведення американських військ, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу чинні оборонні плани Альянсу», – сказав один із дипломатів НАТО.

НАТО лише торік переглянуло оборонні плани, які визначають реакцію Альянсу на будь-який потенційний напад. Але ці плани значною мірою покладаються на американське озброєння, повітряні сили та десятки тисяч військовослужбовців США.

Східний фланг НАТО особливо нервує через можливе раптове виведення американських військ. Деякі з цих країн неофіційно закликають НАТО прискорити переговори щодо перегляду оборонних планів, щоб розпочати підготовку до можливого значного зменшення ролі США.

Очікується, що виведення американських військ серйозно вплине на основні американські військові бази у Німеччині та Італії.

Представники оборонних відомств у регіоні заявляють, що європейські сили можуть бути готові до бойових дій, але їм ще далеко до того, щоб замінити нинішні американські війська, особливо з урахуванням складних і дорогих можливостей, які не мають європейські країни, у повітряних силах, логістиці та супутникових системах.

Перед самітом НАТО посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що оцінка Пентагону щодо розгортання американських військ у Європі має бути «завершена до кінця літа або на початку осені». Поки європейські союзники не отримали від американських чиновників жодної інформації про подальший перегляд позиції Вашингтона, підтвердили кілька європейських дипломатів у НАТО.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Сполучені Штати вирішать вивести свої війська з Європи, його країна покладатиметься на підтримку безпеки Німеччини.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів із Україною, заявивши, що Москва уникає реального діалогу.

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Теги: Дональд Трамп військові президент озброєння переговори Піт Гегсет НАТО

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