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Кабмін підготував розширення програми «Контракт 18-24» – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін підготував розширення програми «Контракт 18-24» – Зеленський
Зеленського зробив заяву наприкінці 1252-го дня війни
фото: скриншот з відео

Сьогодні президент підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд уже підготував розширення програми «Контракт 18-24». Про це він зауважив у своєму вечірньому зверненні, передає «Главком».

«Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають. Також уряд уже підготував розширення програми «Контрактів 18-24», щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко представить цю програму», – йдеться у повідомленні.

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Також сьогодні президент підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг».

«Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород «Хрест бойових заслуг» буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Станом на сьогодні «Хрестом бойових заслуг» відзначені 318 воїнів. Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування», – наголосив Зеленський.

«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років. Програма пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

До слова, кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «контракт 18-24», збільшено з 16 до 24

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Теги: Кабмін військові Володимир Зеленський

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