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Компенсації військовим за невикористані відпустки: Зеленський підписав закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Компенсації військовим за невикористані відпустки: Зеленський підписав закон
Закон регулює виплату компенсації як за основну, так і додаткові відпустки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Захисники, які звільняються зі служби під час дії воєнного стану, зможуть отримати грошову компенсацію

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Під час воєнного стану українські бійці мають право на 30 днів щорічної відпустки. Водночас перенести дні відпустки, у разі її невикористання, на наступний рік не можна. Закон регулює виплату компенсації як за основну, так і додаткові відпустки.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає – кошти передаються у спадщину. Нові правила наберуть чинності через місяць з наступного дня після офіційного опублікування закону.

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495. Він передбачає компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців. За відповідне рішення проголосували 311 парламентарів.

Як відомо, найбільше в Україні зараз заробляють військові, а серед підприємств невійськового сектору – фахівці IT-сфери. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

До слова, екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку повідомили про підозру в одержані хабаря та перевищенні службових повноважень. За даними слідства, затриманий відпускав військовослужбовців у відпустки та приховував їхню відсутність від командування. За це він брав з військових гроші або цінні речі, зокрема побутову та комп’ютерну техніку. Також фігурант вимагав гроші з військових, погрожуючи покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

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Теги: військові Володимир Зеленський відпустка

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