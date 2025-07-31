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Військові отримають додаткові дні відпустки: подробиці від президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Військові отримають додаткові дні відпустки: подробиці від президента
Президент підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони
фото: depositphotos

Зеленський: Ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових днів відпустки

Українські військові отримають додаткові 15 днів відпустки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«Ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало», – зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що сьогодні ще є дуже важливі рішення: «Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв».

Зокрема, за словами глави держави, ухвалений закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. «Ці закони вже є, ці закони вже будуть працювати. Тож цей день справді результативний – і відчутний для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси», – підсумував президент.

Під час воєнного стану українські бійці наразі мають право на 30 днів щорічної відпустки. Водночас перенести дні відпустки, у разі її невикористання, на наступний рік не можна.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

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Теги: військові Володимир Зеленський відпустка

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