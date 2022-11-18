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На двох гірничо-збагачувальних комбінатах Жеваго відбулися обшуки

Надія Клочко
glavcom.ua
На двох гірничо-збагачувальних комбінатах Жеваго відбулися обшуки
За даними ЗМІ, правоохоронці провели обшуки на двох гірничо-збагачувальних комбінатах Костянтина Жеваго
фото з відкритих джерел

Правоохоронці підозрюють компанії Костянтина Жеваго у несплаті податків на 10 мільярдів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухилення від сплати 10 млрд грн податків. За даними джерела «Економічної правди», йдеться про гірничо-збагачувальні комбінати Костянтина Жеваго.

Як зазначається у заяві БЕБ, проводяться слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин.

«Ці гірничо-збагачувальні комбінати та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако», – йдеться у повідомленні.

За даними «Економічної правди», йдеться про Костянтина Жеваго.

«Обшуки проводяться з метою збору доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки «бідної руди» та концентрату для проведення комплексних експертиз», – заявили в Бюро.

Відомство додало, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн.

«Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн. Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 10 млрд грн», – наголошують в БЕБ.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейшли у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.

Зеленський розповів про перехід у власність держави активів АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися.

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На двох гірничо-збагачувальних комбінатах Жеваго відбулися обшуки
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