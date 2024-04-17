Через атаки РФ пошкоджено газопроводи у двох областях
Через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині.
Через російські обстріли було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківські і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
«Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 – на Сумщині», – йдеться у повідомленні.
Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.
Також зазначається що через технічні причини відключалася повітряна лінія на Харківщині, внаслідок чого знеструмились високовольтні підстанції і повітряні лінії, які живлять побутових споживачів Харкова та області. Протягом двох годин споживачів було заживлено. Вночі знову були короткочасні аварійні відключення високовольтних ліній у Харківській області – триває відновлення електропостачання споживачам.
Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні.
«У вечірні пікові години навантаження відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії. Експорту не передбачається», – додали в Міенерго.
Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Чернігову – є загиблі та поранені.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
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