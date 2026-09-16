Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ викрила агента Росії на Одещині, який готував теракт із потужною вибухівкою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
СБУ викрила агента Росії на Одещині, який готував теракт із потужною вибухівкою
Російські куратори планували дистанційно підірвати пристрій у годину пік
фото: СБУ

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку в годину пік, щоб спричинити якомога більше жертв

Служба безпеки України запобігла теракту в Одеській області. Контррозвідка затримала агента РФ, який планував підірвати адміністративну будівлю державної установи в Ізмаїлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними спецслужби, чоловік уже завершував складання саморобного вибухового пристрою у своїй квартирі, коли його затримали. Потужність бомби становила 10 кг у тротиловому еквіваленті. Для посилення ураження її начиняли металевими шурупами та болтами.

Російські куратори планували дистанційно підірвати пристрій у годину пік. За даними СБУ, таким чином вони розраховували на максимальну кількість постраждалих серед цивільних.

Вигляд вибухівки, яку зробив агент РФ
Вигляд вибухівки, яку зробив агент РФ
фото: СБУ

Слідство встановило, що агента завербували через Telegram. У липні він шукав там можливість заробити, після чого на нього вийшли представники російських спецслужб. Чоловікові запропонували гроші в обмін на виконання завдання.

За інструкціями російських кураторів він придбав необхідні компоненти та обладнав вибухівку мобільним телефоном, який мав забезпечити дистанційний доступ для підриву.

СБУ повідомила чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – готування до терористичного акту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що Служба безпеки України запобігла серії терактів, підпалів та замаху на громадського активіста. За даними спецслужби, до організації злочинів причетний колишній заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його спільники.

Читайте також:

Теги: Одещина зрадники війна теракт СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вони думали, що спіймали Бога за бороду. Але маятник хитнувся
Вони думали, що спіймали Бога за бороду. Але маятник хитнувся
10 вересня, 11:43
Паливна криза у РФ перейшла у фазу паркетних доручень
Паливна криза в Росії: Кремль приховує справжні масштаби дефіциту
28 серпня, 16:36
Наслідки російської атаки на Київ 16 серпня
Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent
16 серпня, 22:27
Рятувальники на руїнах житлового будинку, вщент розбитого ударом російської авіабомби 4 серпня в Сумах.
Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
17 серпня, 18:20
Загальний показник за три місяці становить понад 124 тисячі військових
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
1 вересня, 14:37
Віктор Ягун зробив заяву про конфлікт між СБУ та ГУР
«Це вже було у 2015 році»: генерал-майор запасу СБУ прокоментував розбірки силовиків
3 вересня, 08:01
Інформації про постраждалих немає
Окупанти пошкодили склад і підприємство на Київщині
7 вересня, 19:58
За словами президента, продовольчий коридор через Чорне море фактично заблокований з української та російської сторін
Зеленський попередив світ про загрозу «агро Ормузу» через атаки РФ
11 вересня, 21:40
Президент подякував захисникам за ефективність далекобійних санкцій
Зеленський повідомив про ураження об'єктів РФ (відео)
Вчора, 11:58

Події в Україні

Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими
Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими
Смілянський подав до суду на Нацбанк
Смілянський подав до суду на Нацбанк
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки
Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але вказав на проблему
Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але вказав на проблему
Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув
Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув
У Донецьку ліквідовано одного з керівників штабу 25-ї армії РФ
У Донецьку ліквідовано одного з керівників штабу 25-ї армії РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua