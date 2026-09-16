СБУ викрила агента Росії на Одещині, який готував теракт із потужною вибухівкою

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку в годину пік, щоб спричинити якомога більше жертв

Служба безпеки України запобігла теракту в Одеській області. Контррозвідка затримала агента РФ, який планував підірвати адміністративну будівлю державної установи в Ізмаїлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними спецслужби, чоловік уже завершував складання саморобного вибухового пристрою у своїй квартирі, коли його затримали. Потужність бомби становила 10 кг у тротиловому еквіваленті. Для посилення ураження її начиняли металевими шурупами та болтами.

Російські куратори планували дистанційно підірвати пристрій у годину пік. За даними СБУ, таким чином вони розраховували на максимальну кількість постраждалих серед цивільних.

Вигляд вибухівки, яку зробив агент РФ фото: СБУ

Слідство встановило, що агента завербували через Telegram. У липні він шукав там можливість заробити, після чого на нього вийшли представники російських спецслужб. Чоловікові запропонували гроші в обмін на виконання завдання.

За інструкціями російських кураторів він придбав необхідні компоненти та обладнав вибухівку мобільним телефоном, який мав забезпечити дистанційний доступ для підриву.

СБУ повідомила чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – готування до терористичного акту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що Служба безпеки України запобігла серії терактів, підпалів та замаху на громадського активіста. За даними спецслужби, до організації злочинів причетний колишній заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його спільники.