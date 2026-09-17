Білорусь стягнула війська до «ахіллесової п’яти» НАТО

Союзник Росії залучив до маневрів механізовані та танкові батальйони

Навчання проходять біля кордонів Польщі та Литви на стратегічній ділянці східного флангу Альянсу

Білорусь розпочала чотириденні військові навчання поблизу кордонів із Польщею та Литвою. До маневрів залучили механізовані та танкові батальйони, а частина навчань проходить неподалік Сувальського коридору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані The Moscow Times.

Навчання Західного оперативного командування тривають із 15 до 18 вересня. Військові відпрацьовують охорону кордону, протидію диверсійно-розвідувальним групам, а також захист від атак безпілотників і легких літаків.

Білоруське Міноборони називає маневри «суто оборонними». За даними відомства, кількість військових і техніки не перевищує встановлених міжнародними документами порогів, які вимагають попереднього повідомлення інших країн.

Чому Сувальський коридор важливий для НАТО

Сувальський коридор – приблизно 100-кілометрова ділянка польсько-литовського кордону. Вона є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою території НАТО.

Коридор розташований між Білоруссю та російською Калінінградською областю. Саме через його географічне положення цю ділянку вважають однією з найбільш чутливих точок східного флангу Альянсу.

У разі блокування цього маршруту сухопутне сполучення Литви, Латвії та Естонії з Польщею та іншими країнами НАТО було б суттєво ускладнене.

Де проходять навчання

Практичні дії білоруських військ відбуваються на полігонах «Гожа», «Брестський» та «Ружанський». Полігон «Гожа» розташований безпосередньо біля кордону з Литвою, а два інші – приблизно за 15 і 60 км від польського кордону.

У маневрах беруть участь підрозділи Західного оперативного командування, зокрема механізовані й танкові батальйони. За даними білоруського Міноборони, навчання мають перевірити готовність штабів і військ до проведення стратегічної операції.

Варто нагадати, що США послаблять санкції проти Білорусі після переговорів спецпосланця президента США Джона Коула з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Йдеться про обмеження щодо двох білоруських компаній – «Лакокраски» та концерну «Беллесбумпром».