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Польща готується до можливих атак РФ на прикордонні пункти – Туск

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща готується до можливих атак РФ на прикордонні пункти – Туск
Польський прем’єр також повідомив, що отримав від ЦРУ звіт щодо можливих подій найближчими місяцями
фото з відкритих джерел

Польські служби вночі запобігли загрозі одному з переходів на кордоні з Україною

Польща готується до можливих атак Росії на прикордонні пункти пропуску з Україною. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Туска, у ніч проти 10 вересня польські та українські служби спільними зусиллями запобігли прямій загрозі одному з прикордонних переходів.

«Минулої ночі, завдяки співпраці між нашими службами та українськими колегами, пряму загрозу одному з прикордонних переходів було усунуто», – сказав польський прем’єр.

Туск пов’язав можливу загрозу з ударами Росії по торговельних шляхах. Він нагадав, що 9 вересня російські дрони атакували пункт пропуску між Україною та Молдовою в Одеській області. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

«Росія вже вдавалася до провокаційних атак на пункти перетину кордону, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо аналогічних дій, спрямованих на пункти перетину кордону з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі», – заявив Туск.

Польський прем’єр також повідомив, що отримав від ЦРУ звіт щодо можливих подій найближчими місяцями. За його словами, інформація у звіті відповідає попередженням, які він робив протягом останнього часу.

«Ми повинні передбачити різні сценарії; як Польща, так і вся Європа повинні бути готові до різних можливостей щодо ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі ЄС», – наголосив Туск.

Варто нагадати, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько €50 млн. Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Теги: Польща Дональд Туск війна росія гібридна війна

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