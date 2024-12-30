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Державний «Оператор ринку» закриває дані про торги електроенергією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Державний «Оператор ринку» закриває дані про торги електроенергією
Раніше росіяни поширювали фейки начебто Україна продає електроенергію за кордон
фото з відкритих джерел

Підприємство припинить публікувати інформацію про торги електричною енергією на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку

Державне підприємство «Оператор ринку» з 30 грудня закриває дані про торги на ринку електроенергії. Про це йдеться на сайті компанії.

«З огляду на воєнний стан в державі та спроби ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, АТ «Оператор ринку» відсьогодні припиняє публікацію на вебсайті та Telegram-каналі інформації про торги електричною енергією на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку», – йдеться в повідомленні.

Українська енергетична біржа зазначила, що інформацію закривають через розпорядження міністра енергетики № 27-дск (для службового користування) від 27 грудня на час дії воєнного стану та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Як повідомлялося, чеська компанія Plzeňská Škoda JS з групи ČEZ таємно поставила в Україну вісім нових приводів для реакторів АЕС у Рівненській області.

До слова, Кабінет міністрів спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд грн.

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Теги: електроенергія енергетика торгівля війна відключення світла

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