Україна має ухвалити фундаментальне рішення – Блінкен

Держсекретар США визнав, що питання полягає в тому, чи погодиться Росія на мирні переговори й чи вестиме вона їх «добросовісно»

Блінкен: Україна може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Це найкращий докір Путіну

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що невдовзі Україна має ухвалити фундаментальне рішення: продовжувати воювати з Росією чи домовлятися про припинення вогню. У разі переговорів США мають гарантувати Україні сильну позицію. Про це Блінкен сказав в інтерв’ю MSNBC Morning.

Водночас він визнав, що питання полягає в тому, чи погодиться Росія на мирні переговори й чи вестиме вона їх «добросовісно».

Якщо ж Україна піде на переговори, адміністрація чинного президента США Джо Байдена має надати Україні й новій адміністрації Дональда Трампа «найкращі козирі, щоб укласти якомога сильнішу угоду.

На думку Блінкена, це означає зміцнення позицій України, наявність у неї грошей, снарядів і мобілізованого особового складу. Він вважає, що «це буде добре», якщо «все дійде до припинення вогню». Однак варто впевнитися, що росія не переозброїться й не нападе на Україну знову через кілька років.

«Україна не була стерта з карти. Це те, що хотів зробити Путін. Він провалився. Вона може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Це найкращий докір Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду надалі», – сказав держсекретар.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, обговоривши глобальні виклики, в тому числі необхідність посилення військової підтримки України. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили також ситуацію в Сирії та принципи, яких слід дотримуватися під час перехідного процесу й формування нового уряду. Також йшлося про ситуацію в секторі Гази та важливість укладення угоди про припинення вогню.

Натомість президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки». За його словами, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Пеллегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.