Ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ

На думку Болтона, успішні переговори можливі лише за умови, що Україна досягне прогресу на фронті

Колишній радник з питань національної безпеки США Джон Болтон висловився проти проведення переговорів між Україною та Росією на даному етапі війни. В інтерв'ю «24 каналу» він зазначив, що «вдалий час для перемовин – це коли б Україна рухалась вперед на полі бою, а не назад».

«Я б точно не підтримав переговори про припинення вогню на цьому етапі. Я б розробив план підтримки України для витіснення російських військ і не вів би переговори до посилення нашої позиції», – зауважив Джон Болтон.

Ексрадник президента США зазначив: «Це жорстока війна і для України, і для Росії. Однак в будь-якій війні на виснаження велика країна, як правило, на жаль, перемагає. Це знає Путін, він розраховує на короткострокове бачення ситуації в Україні з боку Європи та США, зокрема Трампа».

На думку Болтона, успішні переговори можливі лише за умови, що Україна досягне прогресу на фронті. За його словами, спочатку потрібно узгодити американську програму військової допомоги.

«Тому я б не починав переговори на цьому етапі, а швидше б узгодив нашу програму військової допомоги, аби вона була кращою, ніж протягом останніх трьох років, і змогла б дійсно щось змінити. Вдалий час для переговорів – це коли б Україна рухалась вперед на полі бою, а не назад», – йдеться у заяві.

Також ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявляв, що російський диктатор Володимир Путін виконає прохання новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з Україною та погодиться на припинення війни.

Нагадаємо, що раніше секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території.