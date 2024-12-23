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Втрати ворога станом на 23 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 23 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила в Україні з початку повномасштабної війни 32039 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1990 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 23 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 грудня втратила

  • особового складу – близько 776090 (+1990) осіб,
  • танків – 9615 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 19885 (+15) од,
  • артилерійських систем – 21313 (+29) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1030 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20790 (+55),
  • крилаті ракети – 2948 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32039 (+67) од,
  • спеціальна техніка – 3664 (+2).
Втрати ворога станом на 23 грудня
Втрати ворога станом на 23 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 грудня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – шість суден, з них одне рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на 23 грудня
Активність ворожого флоту станом на 23 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1034-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: фронт війна втрати окупанти Генштаб ЗСУ

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