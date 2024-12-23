Втрати ворога станом на 23 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1990 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 23 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 грудня втратила:
- особового складу – близько 776090 (+1990) осіб,
- танків – 9615 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 19885 (+15) од,
- артилерійських систем – 21313 (+29) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО – 1030 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),
- крилаті ракети – 2948 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32039 (+67) од,
- спеціальна техніка – 3664 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 23 грудня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – шість суден, з них одне рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1034-й день повномасштабної війни в Україні.
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