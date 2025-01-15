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Росія вдарила по двох об'єктах критичної інфраструктури на Львівщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія вдарила по двох об'єктах критичної інфраструктури на Львівщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через падіння ракети у Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда

Зранку 15 січня Росія атакувала Львівщину крилатими ракетами. Є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник ОВА зауважив, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав, однак є руйнування. Водночас відключення електроенергії наразі не запроваджують.

Козицький додав, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда: «Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби».

«Ще раз хочу звернути вашу увагу: безпілотники тепер летять доволі низько, що ускладнює їхнє виявлення. Чуєте тривогу – не чекайте на деталі в телеграм-каналах, а йдіть в укриття, бо загроза може бути дуже близько», – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, що зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий: «Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У шести областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає».

Як повідомлялося, зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

До слова, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

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Теги: росія росіяни російська ракета Львівщина Львів війна Україна інфраструктура

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