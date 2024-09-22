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Історик, працівник університету Грінченка. Згадаймо Антона Хаблова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Історик, працівник університету Грінченка. Згадаймо Антона Хаблова
Антон Хаблов брав участь у Антитерористичній операції, а потім захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії
колаж: glavcom.ua

Від 24 лютого 2022 року Антон Хаблов боровся за Незалежність рідної Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Антона Хаблова.

13 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув випускник університету Грінченка, співробітник і справжній грінченківець – Хаблов Антон Григорович. Про це повідомив Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Ще у 2009 році, ставши студентом за спеціальністю «Історія та археологія», Антон Хаблов був активним учасником студентських конкурсів та наукових конференцій, брав участь у Турнірі істориків, гідно представляючи свою alma mater на Всеукраїнському рівні, був головою студентської ради тоді ще Інституту суспільства, а згодом – співробітником відділу соціально-гуманітарної роботи університету Грінченка.

З перших днів Революції гідності, у грудні 2013-го, разом зі студентами був на Майдані, де йому випала заслужена честь нести прапор університету. Як вчитель історії він не просто розумівся на ролі особистості в історії, але й сам без зайвого вагання брав на себе відповідальність активної та ініціативної особистості.

Після Революції Гідності Хаблов підписав контракт із Національною гвардією України та став на захист України як учасник бойових дій Антитерористичної операції.

Після Революції Гідності Антон Хаблов підписав контракт із Національною гвардією України та став на захист України як учасник бойових дій Антитерористичної операції
Після Революції Гідності Антон Хаблов підписав контракт із Національною гвардією України та став на захист України як учасник бойових дій Антитерористичної операції
фото: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Facebook

По завершенню контракту Антон Хаблов повернувся до рідного університету, де працював у відділі кадрів аж до початку повномасштабного вторгнення.

Антон Хаблов був воїном. Мужнім, принциповим, відданим своїй справі
Антон Хаблов був воїном. Мужнім, принциповим, відданим своїй справі
фото: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Facebook

«Від 24 лютого 2022 року і до останньої хвилини свого серцебиття він боровся за Незалежність рідної Батьківщини, за волю, за мирне майбутнє своїх дітей та всіх дітей України. Він був Воїном! Мужнім, принциповим, відданим своїй справі, готовим допомогти побратимам, готовим захищати честь і гідність свого народу! У нашій пам’яті і наших серцях він залишиться назавжди! Не вистачить слів, щоб передати весь біль від непоправної гіркої втрати… », – написали про Хаблова колеги з Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. 

Від 24 лютого 2022 року і до останньої хвилини свого серцебиття Антон Хаблов боровся за Незалежність рідної Батьківщини
Від 24 лютого 2022 року і до останньої хвилини свого серцебиття Антон Хаблов боровся за Незалежність рідної Батьківщини
фото: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Facebook

13 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання Антон Хаблов загинув.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять Україна

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