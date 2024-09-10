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Greenpeace відкрив новий офіс у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Greenpeace відкрив новий офіс у Києві
Greenpeace збирається допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру, використовуючи чисту енергію сонячних панелей та вітрових турбін
фото: Greenpeace

Новий офіс відкрито, щоб посилити роботу із зеленого відновлення України та розслідувань екологічних воєнних злочинів, спричинених російським вторгненням

Greenpeace Центральної та Східної Європи офіційно відкрив новий офіс у Києві. Тут, зокрема, працюватимуть над зеленим відновленням України та розслідуванням екологічних воєнних злочинів. Про це повідомила пресслужба організації.

Новий офіс відкрито, щоб посилити роботу із зеленого відновлення України та розслідувань екологічних воєнних злочинів, спричинених російським вторгненням. Також команда продовжить стежити за ризиками для ядерної безпеки навколо українських атомних електростанцій.

«Наша місія – допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру у сталий спосіб, використовуючи чисту енергію сонячних панелей та вітрових турбін. Ці рішення не просто зелені – це шлях до стійкого та енергонезалежного майбутнього для України», – сказала екологиня та очільниця офісу Greenpeace в Україні Наталія Гозак.

Як зазначає пресслужба, вторгнення РФ в Україну мало величезний вплив на енергетику, продовольство, фінанси, біорізноманіття, торгівлю, ядерну безпеку, клімат і геополітику. Припинення залежності від викопного палива, відновлення природи та демонстрація небезпеки ядерної енергетики є стратегічними напрямками роботи Greenpeace у світі.

«Протягом наступних кількох років ми очікуємо, що ЄС та інші країни будуть інвестувати мільярди євро у відбудову України. Ми хочемо переконатися, що Україна буде відбудована більш екологічно чистим і стійким способом», – сказав виконавчий директор Greenpeace Центральної та Східної Європи Олександр Егіт.

Крім того, співпрацюючи з місцевими природоохоронними організаціями, Greenpeace вже задокументувала екологічні руйнування, спричинені війною, засудила руйнування росіянами Каховської ГЕС, дослідила кризові ситуації на Чорнобильській та Запорізькій АЕС, а також реалізувала перші пілотні проєкти зеленої реконструкції

«З новим офісом у Києві Greenpeace працюватиме з мужнім і відданим українським народом над розбудовою зеленої та безпечної України. Разом ми не просто уявляємо собі краще майбутнє – ми його створюємо», – заявив виконавчий директор Greenpeace Інтернешнл Мадс Крістенсен.

Нагадаємо, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України».

Раніше активісти міжнародної природоохоронної організації Greenpeace заблокували танкер, який доставив російську нафту до берегів Норвегії. Учасники акції прикували себе ланцюгом до судна на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

До слова, діяльність організації Greenpeace визнали небажаною на території РФ. За версією генеральної прокуратури Росії, природоохоронна діяльність Greenpeace супроводжується активним просуванням політичної позиції, що є «небажаним» на території РФ.

Теги: Київ екологія природа війна

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