Ексміністр оборони Резніков пояснив слова Зеленського щодо «вбивства чеченців» у Києві

За словами Резнікова, він, як тодішній міністр оборони, «точно знає», що ДРГ у Києві були і їх знищували Сили безпеки й правопорядку

Ексміністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення в Києві були диверсійно-розвідувальні групи. Так він відреагував на слова президента Володимира Зеленського, який казав, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров «вбивав чеченців» у Києві. Про це він заявив в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За словами Резнікова, він, як тодішній міністр оборони, «точно знає», що ДРГ у Києві були і їх знищували Сили безпеки й правопорядку.

Резніков визнав, що також «були трагічні випадки «дружнього вогню», під час яких гинули військові Нацгвардії.

За словами Резнікова, ДРГ були інфільтровані заздалегідь. «Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувались в ресторані і казали: «нічого, нічого, через...» і на російську мову далі переходили: «через два дні ви нам будете всі винні», – сказав Резніков, відповідаючи на запитання, чи міг заступник керівника ОП Олег Татаров «вбивати чеченців у Києві».

Водночас каже, що не знає, чи міг Татаров особисто брати участь в обороні Києва.

ДРГ у Києві дійсно були: Резніков прокоментував слова Зеленського про «вбивства чеченців» у столиці



Ексміністр оборони зазначив, що «точно знає», як диверсантів ліквідовували Сили безпеки та правопорядку. pic.twitter.com/ipDHZUnZDL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 2, 2024

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк «вбивали чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС часів Януковича Віталію Захарченку.

Так, під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.

Раніше журналіст та військовий аналітик Юрій Бутусов заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров вибудував вертикаль контролю над більшістю правоохоронних органів в Україні.