Нічна атака РФ на Одещину: наслідки (фото)
Кіпер повідомив, що в Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку
У ніч проти 14 вересня Росія атакувала передмістя Одеси, Одеський та Ізмаїльський райони. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає», – йдеться у заяві.
Кіпер зауважив, що в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загоряння даху приватного будинку. Пожежу власноруч загасили господарі.
«На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила», – наголосив голова ОВА.
Очільник Одеської ОВА додав, що в Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи пролунали в Одесі.
Також у Києві в ніч на 14 вересня було чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає.
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