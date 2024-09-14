Нічна атака РФ на Одещину: наслідки (фото)

Кіпер повідомив, що в Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку

У ніч проти 14 вересня Росія атакувала передмістя Одеси, Одеський та Ізмаїльський райони. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає», – йдеться у заяві.

Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одещині фото: Олег Кіпер

Кіпер зауважив, що в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загоряння даху приватного будинку. Пожежу власноруч загасили господарі.

Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одещині фото: Олег Кіпер

«На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила», – наголосив голова ОВА.

Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одещині фото: Олег Кіпер

Очільник Одеської ОВА додав, що в Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи пролунали в Одесі.

Також у Києві в ніч на 14 вересня було чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає.