Україна не торгує землею й не кидає своїх людей – президент

Зеленський наголосив, що Україна знає, пам’ятає та бореться за кожного, хто перебуває в російські неволі

Україна поверне всі окуповані території та всіх своїх громадян. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи.

«Ми нічого й нікого не залишимо у неволі. Я хотів би, щоб це чули всі наші громадяни в Україні, на тимчасово окупованих територіях України – хоч би де ви були й хоч би як вам було складно. Це частина нашої моралі. Україна не торгує своєю землею й не кидає своїх людей», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна знає, пам’ятає та бореться за кожного з кримських в’язнів Росії, за всіх цивільних і військових, дорослих і дітей, які перебувають у полоні чи тимчасовій окупації.

Очільник України закликав держави регіону, зокрема мусульманські суспільства Туреччини та Азербайджану, проявити лідерство й допомогти протистояти несправедливості та знущанням. Зеленський також попросив країни, які працюють над реалізацією формули миру, переконувати партнерів, які поки що утримуються від спільної роботи.

«Справжній мир не повинен мати жодних альтернатив. Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей! Жодних забутих і через те ніби прощених світом репресій», – наголосив він.

Кримська платформа – ініційований Україною новий формат міжнародний консультаційно-координаційний формат Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що проведення саміту «Кримської платформи» заплановано на 11 вересня. Це буде четверта зустріч учасників міжнародного майданчика з деокупації Криму. Захід проводитиметься у гібридному форматі: гості приєднаються до обговорення як в онлайн-форматі, так і офлайн. Як повідомлялося, на саміті Кримської платформи обговорять п’ять головних тем.

Як зазначив президент, для звільнення політичних в'язнів з російського полону необхідно, щоб міжнародні партнери тиснули на Росію.

До слова, окупація Криму Росією завдала нашій країні збитків на понад 120 млрд грн.