Був душею компанії та мав багато планів. Згадаймо Артема Гензерського

Старший солдат Артем Гензерський проходив військову службу на посаді навідника кулеметного взводу військової частини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Гензерського.

Старший солдат Артем Гензерський служив у окремій механізованій Інгулецькій бригаді. Загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. У липні йому мало виповнитися 30 років.

Сергій Бондаренко, який знав Артема понад 25 років, каже, товариш був світлою людиною та душею компанії фото з відкритих джерел

Артем народився у Черкасах. Після закінчення школи вступив до Черкаського державного бізнес-коледжу, а згодом – до Черкаського інституту банківської справи. Здобув освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Фінанси і кредит». Однак першу роботу за фахом проходив у лавах ЗСУ контрактником на посаді бухгалтера.

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, був призваний по мобілізації. Проходив військову службу на посаді навідника кулеметного взводу військової частини. Відважний воїн загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу з «Града», – повідомив у Facebook мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Прощалися з Артемом на площі Слави у Черкасах 30 квітня 2024 року.

У Черкасах попрощалися із загиблим захисником Артемом Гензерським. 30 квітня 2024 року фото: Суспільне Черкаси

Сергій Бондаренко знав Артема понад 25 років, каже, товариш був світлою людиною та душею компанії.

«Ми з Артемом почали спілкуватися з дитячого садочку, потім разом навчалися у школі, коледжі та інституті. Він боровся за незалежність України, шкода, що так вийшло. Сподіваємось, він зараз у кращому місці, і що ця війна скоро закінчиться і ми не будемо більше мати таких втрат», – каже Сергій.

Начальник черкаського зонального відділу військової служби правопорядку ЗСУ Сергій Чередниченко вважає Артема справжнім патріотом і каже, що той загинув прямо на «нулі».

«Це взірцевий патріот. Не було у нього такого, що неможливо. Виконував завдання завжди ретельно, але росіяни зненацька застали потужними обстрілами, і так він загинув, на «нулі», прямо в окопах», – наголосив військовий.

Викладачка Артема Валентина Красюк розповіла, що він був сумлінним студентом і мав багато планів.

«Жаль, що ідуть кращі діти. Я дякую всім, хто нас захищає. Артем навчався у дуже сильній групі. Всі намагалися вчитися гарно. І Артем теж гарно вчився, наполегливий, мав мрії, як у кожної молодої людини, дитини: жити, працювати. Співчуваю рідним, дружині, дитині», – сказала жінка.

Військового поховали на Алеї Героїв міського цвинтаря у Черкасах.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.