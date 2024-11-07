Мріяв представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу. Згадаймо Даниїла Єгорова

Даниїл – бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року

З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку «Азов»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Даниїла Єгорова.

28 жовтня 2024 року на Донеччині, під селищем Нью-Йорк Бахмутського району, захищаючи Батьківщину, загинув 24-річний Даниїл Олександрович Єгоров, веслувальник національної збірної. Йому було лише 24 роки і доросле життя тільки починалось...

Як повідомляє Федерація академічного веслування України, Даниїл Єгоров народився 16 лютого 2000 року в селі Матвіївка Вільнянського району Запорізької області. Юнак почав займатися веслуванням в Запорізькій області у тренера Гапоненка Володимира Пилиповича, згодом представляв Миколаївську область. Навчався в Миколаївському ВУФК та Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Даниїл Єгоров мріяв про нові перемоги під керівництвом тренера Павла Пришутова, але з початком війни взяв до рук зброю й став до лав полку «Азов» фото: Федерація академічного веслування України, Facebook

Даниїл був членом національної збірної команди України з веслування академічного 2016-2024 років. Під керівництвом тренера Павла Михайловича Пришутова до останнього дня ще планував і мріяв перемагати в чемпіонатах України та представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу.

Даниїл – непереможний чемпіон, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року.

З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку «Азов».

З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку «Азов». фото: Мінмолодьспорту

Захисник України нагороджений почесними нагрудними знаками головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» (06.09.2023) та «За збереження життя» (30.01.2024).

Загинув Даниїл Єгоров у бою за Україну 28 жовтня 2024 року під селищем Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

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