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Мріяв представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу. Згадаймо Даниїла Єгорова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мріяв представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу. Згадаймо Даниїла Єгорова
Даниїл – бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року
колаж: glavcom.ua

З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку «Азов»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Даниїла Єгорова. 

28 жовтня 2024 року на Донеччині, під селищем Нью-Йорк Бахмутського району, захищаючи Батьківщину, загинув 24-річний Даниїл Олександрович Єгоров, веслувальник національної збірної. Йому було лише 24 роки і доросле життя тільки починалось...

Як повідомляє Федерація академічного веслування України, Даниїл Єгоров народився 16 лютого 2000 року в селі Матвіївка Вільнянського району Запорізької області. Юнак почав займатися веслуванням в Запорізькій області у тренера Гапоненка Володимира Пилиповича, згодом представляв Миколаївську область. Навчався в Миколаївському ВУФК та Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Даниїл Єгоров мріяв про нові перемоги під керівництвом тренера Павла Пришутова, але з початком війни взяв до рук зброю й став до лав полку «Азов»
Даниїл Єгоров мріяв про нові перемоги під керівництвом тренера Павла Пришутова, але з початком війни взяв до рук зброю й став до лав полку «Азов»
фото: Федерація академічного веслування України, Facebook

Даниїл був членом національної збірної команди України з веслування академічного 2016-2024 років. Під керівництвом тренера Павла Михайловича Пришутова до останнього дня ще планував і мріяв перемагати в чемпіонатах України та представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу.

Даниїл – непереможний чемпіон, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року.

З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку «Азов».

З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку «Азов».
З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку «Азов».
фото: Мінмолодьспорту

Захисник України нагороджений почесними нагрудними знаками головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» (06.09.2023) та «За збереження життя» (30.01.2024).

Загинув Даниїл Єгоров у бою за Україну 28 жовтня 2024 року під селищем Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання Україна українці війна пам'ять

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