Під час атаки РФ по Запоріжжю постраждало двоє людей, є руйнування

Росіяни атакували під ранок Запорізьку область та низку регіонів України

У Запоріжжі внаслідок ранішньої атаки ворога зруйновані приватні будинки, є постраждалі. Про це в Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Медики надають їм допомогу. Детальну інформацію згодом» , - зазначив він.

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Наслідки ударів РФ Фото: Telegram начальника Запорізької ОВА Івана Федорова

Також Федоров проінформував про обстріли протягом доби:

«Впродовж минулої доби окупанти завдали 459 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Таврійському, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Копанях. 273 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Левадне. 5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне та Малинівку. 171 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали» .