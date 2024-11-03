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У Нікополі пошкоджено промислове підприємство внаслідок атаки РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Нікополі пошкоджено промислове підприємство внаслідок атаки РФ
За словами глави ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих
фото з відкритих джерел

Росіяни випустили по місту пів десятка снарядів

Унаслідок російських атак у Нікополі пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Уночі агресор двічі атакував Нікополь артилерією. Випустив по місту пів десятка снарядів. Пошкоджено промислове підприємство», – написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада через ворожу атаку на Дніпропетровщину в суботу поранено 8 людей, серед них двоє дітей. Також пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«У Дніпровському районі пролунав вибух. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, цієї ночі сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Про це у Telegram повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. 

Нагадаємо, Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. «Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Минулої ночі у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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Теги: війна обстріл ракетна атака росіяни Дніпропетровщина

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