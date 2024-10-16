Росіяни транслюють свою пропаганду у Європі. Чому Україна мовчить?

«Локшина», яку вішають росіяни на вуха європейських чиновників вже виходить за всі можливі межі»

І знову до наших представництв за кордоном. У той час, як голова МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) Рафаель Гроссі у Відні на постійному контакті з російськими уповноваженими, Україна просто ніким не представлена. Це дозволяє росіянам проводити свою агресивну інформаційну політику, яка замішана на особистих контактах в тому числі з найвпливовішими чиновниками МАГАТЕ.

Чому важливо зараз невідкладно призначити українського представника при міжнародних організаціях у Відні? Та тому, що «локшина», яку вішають росіяни в цих організаціях на вуха європейських чиновників вже виходить за всі можливі межі. Особливо росіяни намагаються дезавуювати тезу президента Зеленського, що ворог має наміри бити по електропідстанціях довкола АЕС. А Кабмін навіть звертався до МАГАТЕ, щоб той направив на українські АЕС моніторингові місії.

Нагадаю, що з лютого 2024-го року цим мала б займатися ексзаступниця міністра зовнішніх справ Еміне Джапарова. Однак після скандалу з виїздом її чоловіка – бізнесмена Геннадія Боголюбова – за межі України у липні цього року Джапарова звільнилася з МЗС та з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Якщо чесно, дуже невчасно.

З тих пір навіть протокольні зустрічі з Гроссі є великою проблемою.

Тут є кілька варіантів. Або МЗС і міністр Андрій Сибіга швидко мають когось призначити, бо ми втрачаємо час і контакти, або «запаралелити» функції нашого представника у міжнародних організаціях у Відні з функціоналом посольства у Австрії. Такі прецеденти також були – Володимир Єльченко, наприклад. З 2005 по 2007 роки він суміщав ці дві посади.

Жодним чином не наполягаю на конкретному із цих двох варіантів, проте нагадую, що в дипломатії (особливо зараз) не повинно існувати білих плям. Бо, як показує практика, подібні пустоти дуже швидко заповнює наш ворог.