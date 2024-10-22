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Відставка генпрокурора Костіна, обшуки в керівниці МСЕК на Миколаївщині. Головне за 22 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відставка генпрокурора Костіна, обшуки в керівниці МСЕК на Миколаївщині. Головне за 22 жовтня
фото з відкритих джерел

Генпрокурор Андрій Костін після засідання РНБО вирішив подати у відставку

Відставка генпрокурора Костіна, Європарламент схвалив виділення Україні до €35 млрд, обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. «Главком» склав добірку новин 22 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Відставка генпрокурора Костіна

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення». Костін заявив, що зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

Генеральний прокурор додав, що «вважає правильною позицію президента щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність».

Європарламент схвалив виділення Україні до €35 млрд

22 жовтня Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро. Він буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Зазначається, що за ініціативу проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 – утримався.

Цей кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. Загалом пакет G7 передбачає до $50 млрд фінансової підтримки для України. Остаточна сума від ЄС може бути меншою, залежно від обсягу кредитів, наданих іншими країнами G7.

Механізм співпраці з Україною щодо кредитів забезпечить використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, для погашення кредиту. Ці кошти будуть спрямовані на обслуговування та погашення кредитів ЄС та інших партнерів G7. Київ зможе використовувати отримані від ЄС кошти за власним розсудом.

Саміт БРІКС

У Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Зараз на групу БРІКС припадає 45% населення світу та 35% світової економіки, хоча більше половини економічної потужності групи становить Китай.

Путін, якого Захід вважає військовим злочинцем, напередодні саміту сказав журналістам із країн БРІКС, що це об’єднання не має наміру нікому протистояти, а лише "відображає зміни рушійних сил глобального зростання".

За словами російського диктатора, БРІКС є об’єднанням країн, які працюють разом на основі спільних цінностей, спільного бачення розвитку і, головне, принципу врахування інтересів один одного.

Смерть чоловіка в Полтавському обласному ТЦК

В одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Слідів насилля на ньому не було.

Зазначається, що на пункт попереднього збору військовозобов'язаного доставила поліція, оскільки той перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років). Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

Обшуки в керівниці МСЕК на Миколаївщині

За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону у ході розслідування корупційної схеми ухилення від мобілізації проведено обшуки в очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи.

Зазначається, що під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів. Також у її сина вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі.

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Теги: обшук Миколаївщина Андрій Костін війна відставка БРІКС

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