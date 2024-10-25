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Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
За словами президента, він доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде «відчутною для кожної сім’ї в Україні»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг

Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами президент, нова програма підтримки буде відчутною для кожної сім’ї в Україні.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень», – каже він.

Як зазначив очільник України, кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

«Квитки – це «Укрзалізниця». Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія».

У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

До слова, Україна готує внутрішній план посилення. Зокрема, до роботи над ним планують залучити громадянське суспільство.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

Так, середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком, та сягнула 6776 грн. Майже 4 млн кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

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Теги: гроші українці Володимир Зеленський президент уряд

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