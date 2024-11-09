Бойовий медик «Азова». Згадаймо 25-річного Дмитра Теліженка

У війську захисник отримав позивний Адам

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Теліженка.

19 жовтня 2024 року у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім.І.І.Мечнікова від отриманих раніше поранень помер старший бойовий медик «Азова» Дмитро Теліженко. Про це повідомила Звенигородська міська рада.

Дмитро народився 24 вересня 1999 року у селищі Єрки Єрківської громади Звенигородського району Черкаської області.

Дмитро Теліженко із позивним Адам був старшим бойовим медиком у «Азові» фото: Звенигородська міська рада

Під час повномасштабного вторгнення Дмитро Теліженко був старшим бойовим медиком у «Азові». У війську захисник отримав позивний Адам.

Молодший сержант, старший бойовий медик першої роти спеціального призначення (на бойових машинах піхоти) шостого батальйону спеціального призначення «Азов» військової частини Національної гвардії України отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Бойовий медик Дмитро Теліженко захищав Україну у складі військової частини НГУ

У рідній громаді Адама провели «живим коридором». Захисникові назавжди 25 років.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.