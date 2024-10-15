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Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме силу, це найголовніше – звернення Президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме силу, це найголовніше – звернення Президента
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Завдання Курської операції продовжуємо реалізовувати»

Президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті зараз непроста ситуація, проте українські воїни продовжують тримати позиції. Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні за 15 жовтня.

«Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати», – йдеться у повідомленні.

За словами президента, сьогодні також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова.

«Щодо мого доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього, українського виробництва зброї: дрони, РЕБ, артилерія, залучення інвестицій партнерів, наші можливості. На кінець цього місяці ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому, українському оборонному виробництві. І це один з найбільш пріоритетних наших напрямів. Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше», –  заявив Зеленський.

Також президент України розповів, що напередодні говорив з Марком Рютте, Генсеком НАТО. Під час розмови Зеленський та Рютте «узгоджували позиції щодо посилення України». Президент України подякував Марку Рютте за підтримку

Нагадаємо, у вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями. Про це повідомляють Суспільне, 24 канал та Українська правда з посиланням на джерела у розвідці.

За даними джерел 24 Каналу у розвідці, наразі Росія проводить забезпечення військових новоствореного батальйону із бійців КНДР стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Там також припускають, що «бурятський батальйон» росіяни можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

За інформацією джерел, втеча військових з Північної Кореї сталася за 7 км від  кордону з Україною. Російське командування вже розпочало пошуки групи корейців.

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Теги: фінансування Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента

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