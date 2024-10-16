Родичі зниклих військових вийшли на мітинг у центрі Києва (відео)

Учасники акції скандували «Зниклі безвісти не забуті»

Сьогодні зранку, 16 жовтня, на Майдані Незалежності у Києві пройшов масштабний мітинг на підтримку зниклих військових і тих, хто перебуває у полоні. На акції були присутні кілька сотень людей. Про це повідомляє «Главком».

Учасники акції скандували «Зниклі безвісти не забуті». Родичі зниклих героїв тримали державні прапори та плакати із фотографіями воїнів.

У Києві близькі захисників вимагають повернути своїх рідних з російського полону



📽Еспресо pic.twitter.com/w1JzdB3bAV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2024

Мета акції «Президенте! Почуйте нас – Вразливу частину суспільства!» – привернути увагу української влади та міжнародних організацій для ефективного розшуку і звільнення з російської неволі, а також пошуку, повернення та ідентифікації загиблих воїнів.

Зі слів представників родин, які присутні на акції, цілі бригади зникли на фронті, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках. Жінки, матері та доньки українських воїнів не раз зверталися до українського та російського омбудсменів. Утім – безрезультативно.

Нагадаємо, до Дня захисників і захисниць України в Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.