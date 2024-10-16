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Родичі зниклих військових вийшли на мітинг у центрі Києва (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Родичі зниклих військових вийшли на мітинг у центрі Києва (відео)
Мета акції привернути увагу до розшуку і повернення загиблих воїнів
фото: hromadske

Учасники акції скандували «Зниклі безвісти не забуті»

Сьогодні зранку, 16 жовтня, на Майдані Незалежності у Києві пройшов масштабний мітинг на підтримку зниклих військових і тих, хто перебуває у полоні. На акції були присутні кілька сотень людей. Про це повідомляє «Главком».

Учасники акції скандували «Зниклі безвісти не забуті». Родичі зниклих героїв тримали державні прапори та плакати із фотографіями воїнів.

Мета акції «Президенте! Почуйте нас – Вразливу частину суспільства!»  – привернути увагу української влади та міжнародних організацій для ефективного розшуку і звільнення з російської неволі, а також пошуку, повернення та ідентифікації загиблих воїнів.

Родичі зниклих військових вийшли на мітинг у центрі Києва (відео) фото 1

Зі слів представників родин, які присутні на акції, цілі бригади зникли на фронті, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках. Жінки, матері та доньки українських воїнів не раз зверталися до українського та російського омбудсменів. Утім – безрезультативно.

Нагадаємо, до Дня захисників і захисниць України  в Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

Теги: звільнення мітинг акція звання героя війна

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