На Херсонщині зросла тривалість комендантської години: яка причина

З 15 жовтня комендантська година на Херсонщині триватиме з 20:00 до 06:00

На Херсонщині з 15 жовтня продовжать комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 до 06:00. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, відповідне рішення прийняли на черговому засіданні Ради оборони Херсонщини.

«Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00», – написав Прокудін.

Очільник ОВА пояснив, що це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

Нагадаємо, з 7 жовтня у Костянтинівці Донецької області запроваджується посилена комендантська година, яка триватиме 20 годин на добу – з 15:00 до 11:00. За словами начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова, таке рішення пов'язане з високим ризиком обстрілів з боку російських окупантів. Місто знаходиться всього за 10 км від лінії фронту.

До слова, парламент провалив голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, проєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів. Не набрало голосів і повернення на перше читання.