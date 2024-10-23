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Орбан розповів, чого найбільше боїться в плані перемоги Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан розповів, чого найбільше боїться в плані перемоги Зеленського
Угорський прем’єр наголосив, що тиск з боку Брюсселя на країну та її уряд зростає
фото з відкритих джерел

Орбан заявив, що нібито своїм планом Україна хоче після перемоги замінити США і взяти на себе безпеку всієї Європи

План перемоги президента України Володимира Зеленського нібито передбачає розширення війни. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Magyar Nemzet.

«Зростають шанси, що війна пошириться, і якщо це станеться, хто знає, де вона зупиниться. Ми не були так близько до світової війни за останні сімдесят років. Король голий: брюссельські бюрократи втягнули Захід у безнадійну війну», – заявив Орбан.

За словами глави угорського уряду, план перемоги України полягає в тому, щоб продовжити війну, запросити Україну в НАТО, перенести війну на російську землю. Орбан заявив, що нібито своїм планом Україна хоче після перемоги замінити американців і взяти на себе безпеку всієї Європи, маючи посилену армію.

«Тож ми, угорці, можемо одного дня прокинутися і побачити слов'янських солдатів зі Сходу на угорській території. Ми цього не хочемо», – сказав Орбан.

Прем’єр додав, що тиск з боку Брюсселя на Угорщину і на уряд зростає, зазначивши, що угорці повинні вирішити, «чи хочемо ми воювати проти Росії».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського Союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського. Орбан розповів, що «шоковано слухав» презентацію плану перемоги України, після якої, за його словами, з'явилося питання, яким був план дотепер. «Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?» – сказав Орбан. 

Також Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України, та закликав канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу «якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами».

До слова, Угорщина підтвердила, що затримає обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента.

Теги: США війна Угорщина Віктор Орбан

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