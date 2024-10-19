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Втрати ворога станом на 19 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 19 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 19 бойових броньованих машин противника
фото: Укрінформ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 677180 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 9035 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19548 (+15) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
  • крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3473 (+25) од.
Втрати ворога у війні станом на 19 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 19 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 жовтня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр»,  ракети відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 4+чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 19 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 19 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 969-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна військова техніка ракета російська ракета безпілотник росія росіяни окупанти окупація Україна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

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