Втрати ворога станом на 19 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 969-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога у війні станом на 19 жовтня 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 жовтня 2024 року.

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