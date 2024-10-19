Втрати ворога станом на 19 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 677180 (+1380) осіб,
- танків ‒ 9035 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
- артилерійських систем – 19548 (+15) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
- крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 3473 (+25) од.
Активність флоту окупантів станом на 19 жовтня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4+чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 969-й день повномасштабної війни в Україні.
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