Візит Зеленського до Німеччини, кадрові зміни в уряді. Головне за 11 жовтня

Зеленський провів перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром

Візит Зеленського до Німеччини, кадрові зміни в уряді, масштабна ДТП на Львівщині. «Главком» склав добірку новин 11 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Реформа МСЕК

Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт, який має допомогти покращити процес проходження медико-соціальної експертизи, що встановлює інвалідність. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Законопроєкт пропонує перенести експертизу в кластерні й надкластерні лікарні, щоб покращити кадровий компонент комісій та зробити експертизу доступнішою для людей.

Ще однією важливою зміною стане цифровізація МСЕК, адже обов'язковість використання електронної системи охорони здоров'я для ухвалення рішень – один з антикорупційних запобіжників. Таким чином реформа дозволить зробити процес більш прозорим, і таким, що базується на вже наявних історичних медичних даних.

Масштабна ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 жовтня о 06:25 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Чишки. Поліцейські встановили попередню причину масштабної дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині, внаслідок якої загинуло троє людей та ще 34 травмовано.

За словами правоохоронців, водій вантажівки Renault виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Skoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite

Візит Зеленського до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні з візитом до Берліна. Під час візиту Зеленський розкрив канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. За словами Зеленського, зустріч стала однією з найважливіших за весь час повномасштабної війни

Також були перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року.

Кадрові зміни в уряді

Кабінет міністрів провів нові кадрові зміни. Зокрема, уряд призначив двох заступників міністру оборони Рустему Умєрову, а також заступницю Олексію Кулебі.

Варто зазначити, що Кабмін також звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва, голову Державного агентства водних ресурсів України Михайла Янчука та заступника голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Максима Рівтіна.

Лауреат Нобелівської премії миру 2024

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo – японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння. Цей рух отримує нагороду за зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї, оголосив у п'ятницю, 11 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет в Осло.

Цього року на здобуття премії було висунуто 286 кандидатів, серед яких 197 фізичних осіб та 89 організацій. Тим самим у порівнянні з попередніми роками коло кандидатів значно звузилося.